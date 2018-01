O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro vai anunciar esta quinta-feira à noite o apoio a Pedro Santana Lopes na corrida à presidência do partido. A decisão já estava tomada, mas a comunicação foi guardada para a recta final da campanha para as directas de sábado, 13, sendo vista como um derradeiro forcing do antigo primeiro-ministro.A notícia foi avançada na tarde desta quinta-feira pela edição online do semanário Sol e confirmada, entretanto, pela, embora Montenegro (que chegou a equacionar avançar quando Pedro Passos Coelho decidiu não se recandidatar à liderança do PSD) não tenha até agora acedido às tentativas de contacto.O anúncio será feito num jantar em Aveiro, círculo pelo qual Montenegro foi eleito cinco vezes (desde 2002) deputado. Não menos simbólico será também o facto de Santana ter mais um trunfo em Aveiro, cuja distrital - uma das mais divididas do país - é presidida pelo director de campanha de Rui Rio, Salvador Malheiro.Recorde-se ainda que Montenegro foi vice-presidente da bancada parlamentar dos sociais-democratas quando esta era liderada por Santana Lopes (durante a breve presidência de Luís Filipe Menezes).