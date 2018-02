O comissário europeu Carlos Moedas pediu hoje ao PSD que não se deixe "desmoralizar pelos vaticínios catastrofistas dos bem-pensantes", defendendo que a vitória está ao alcance em 2019."Não nos deixemos desmoralizar pelos vaticínios catastrofistas dos bem-pensantes", pediu Carlos Moedas, perante o 37.º Congresso Nacional do PSD, no Centro de Congressos de Lisboa.Numa intervenção em que evocou o Governo PSD/CDS-PP, Carlos Moedas enalteceu o papel de Pedro Passos Coelho, designadamente a sua postura na crise de Julho de 2013, quando Paulo Portas anunciou a demissão do Governo, que o então primeiro-ministro não aceitou."Quando chegámos ao Governo em 2011, os bem-pensantes sabiam que tudo ia correr mal. Sabiam que mais cedo ou mais tarde, a coligação ia colapsar. Não colapsou. Sabiam que mais cedo ou mais tarde, íamos falhar uma avaliação da 'Troika'. Não falhámos", apontou."Sabiam que mesmo cumprindo não escaparíamos a um segundo programa. Escapamo-nos. Sabiam que apesar de termos evitado o segundo programa, íamos obviamente ter uma derrota esmagadora nas eleições. Ganhámos as eleições", acrescentou.Também agora, defendeu Carlos Moedas, "os mesmos bem-pensantes vaticinam que Rui Rio vai perder as eleições de 2019"."Estão mais uma vez enganados", declarou.Ao introduzir um agradecimento público a Pedro Passos Coelho, Carlos Moedas recordou o dia 2 de Julho de 2013: "Tudo parecia cair-nos em cima. Todos pensámos que era o fim. Só podia ser o fim"."Fui ao seu gabinete em São Bento e no caminho pensei: pela primeira vez vou vê-lo irritado, derrotado, fora de si. Hoje, pensei, não pode estar calmo. Hoje não pode estar como sempre o conheci. Mas estava", contou.Depois, "fez um discurso que ficará para a História, surpreendeu tudo e todos, estendeu uma mão conciliatória" e abriu caminho ao reforço do Governo."Melhorou a coligação e livrou-nos da 'Troika' menos de um ano depois", disse.Antes da intervenção de Carlos Moedas, interveio José Matos Rosa, que se despede do cargo de secretário-geral, fazendo um discurso emocionado de elogio ao PSD enquanto "partido que emana das bases" e nos "militantes tem a sua força".Dirigindo-se a Rui Rio, Matos Rosa comprometeu-se: "Tem aqui um soldado, um militante base, que estará ao seu lado, a lutar consigo".Antes, António Leitão Amaro fez uma intervenção centrada na singularidade do "caminho reformista" do PSD."Nós hoje vivemos um tempo em que os portugueses até podem estar satisfeitos com o que têm, mas a nossa ambição é dar aos portugueses muito mais, como fez Sá Carneiro, Cavaco Silva, Passos Coelho, e agora fará Rui Rio", defendeu.