Deputados tiveram ocasiões para abordar assunto com Presidente, mas não o fizeram. Já houve aviso de pré-veto.



Marcelo Rebelo de Sousa não foi avisado acerca das alterações ao projecto-lei sobre o financiamento dos partidos, que foi discutido, votado e aprovado no dia 21 de Dezembro.



Todos os partidos estiveram reunidos com Marcelo no dia 19, para desejarem as boas festas por parte da Assembleia da República ao Presidente. Esta sessão foi à hora de almoço, depois da conferência de líderes em que foi mudado o agendamento para proceder às alterações ao financiamento dos partidos.



Porém, Marcelo de nada sabia. E no dia 21, quando se deram os trabalhos na Assembleia da República que aprovaram o projecto-lei (com os votos a favor de PSD, PS, PCP, BE e PEV), o Presidente da República esteve com Assunção Cristas, mas o assunto não foi abordado, apurou o jornal Público.



As alterações ao projecto-lei fazem com que acabem os limites para a angariação de fundos dos partidos e que estes tenham o IVA devolvido na totalidade, mesmo o referente a actividades não estritamente de divulgação da mensagem do partido.



A fiscalização preventiva do diploma pode ser pedida por Marcelo até ao dia 30, prazo em que se esgotam os oito dias destinados à apreciação. O Presidente já deu um pré-aviso de veto, referindo via site da Presidência que o primeiro-ministro e o Parlamento "têm o direito de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto".



Mas Costa optou por não o fazer, e nem o CDS-PP nem o PAN (partidos que votaram contra este diploma) têm um quinto dos deputados na Assembleia, o número que lhes tornaria possível recorrer ao Tribunal Constitucional (TC).



Caso Marcelo envie o diploma ao TC (o que pode fazer até dia 30), este pode ser devolvido ao Parlamento só quando houver um novo líder dos sociais-democratas, assinala o Público. E visto que tanto Rio como Santana criticaram a lei, o PSD poderá mudar o seu sentido de voto.