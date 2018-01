Investimento no Montepio “vai acabar em inquérito parlamentar”

Marques Mendes criticou o negócio entre a Santa Casa e o Montepio. O comentador disse ainda que o "défice de 2017 ficará em 1,2% e a dívida em 126,2%"



No seu programa de comentário semanal na SIC, Marques Mendes mostrou-se absolutamente contra qualquer tipo de negócio que envolva a Santa Casa da Misericórdia com a banca.



O ex-líder do PSD explicou o seu pensamento: "Meter dinheiro que é dos pobres nos bancos é uma verdadeira aventura" que, segundo o mesmo é "própria de um investidor privado e não de uma organização social". Mendes mostrou-se muito crítico relativamente à ideia da Santa Casa entrar no capital de um banco, mesmo um como o Montepio, que é uma associação mutualista.



Mendes não duvida que a situação "vai acabar num inquérito parlamentar e numa investigação judicial" e questiona o facto do Partido Socialista ter autorizado a medida. "Um Governo de esquerda autoriza isto?", questiona de forma retórica o comentador residente.



O social-democrata criticou ainda os valores do negócio que têm sido mencionados na imprensa - 200 milhões de euros por 10% do capital do banco



"É legítimo que o dono peça, mas não é legítimo que o comprador dê 200 milhões por 10%", diz. "Se isso acontecer, os responsáveis da Santa Casa podem ser suspeitos de gestão danosa", concluiu.





Luís Marques Mendes avançou este domingo ainda "em primeira mão" os principais números das contas públicas de 2017. "O défice de 2017 ficará em 1,2% e a dívida em 126,2%", avançou Marques Mendes. Os valores do défice e da dívida avançados pelo comentador da SIC estão em linha com os avançados pelo Governo.