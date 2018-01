Fiscalização da bactéria ainda não é obrigatória, mesmo após as mortes de 2014 em Vila Franca de Xira. Partidos aprovaram nova legislação no Parlamento, com a abstenção do CDS e voto contra do PSD

Mais de três anos após o surto de legionella que matou 12 pessoas, Portugal ainda não tem uma lei que obrigue à fiscalização da bactéria. O que ainda existe é um manual de boas práticas, mas que não tem a força de lei. Um novo diploma já está pronto, mas continua sem chegar ao Parlamento para que seja discutido, aperfeiçoado e votado e as medidas de prevenção contra a legionella sejam, finalmente, postas em prática. O Governo, pela voz do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou no dia 11 de Janeiro um diploma para evitar surtos como os de Vila Franca de Xira e Lisboa, mas o documento ainda nem foi a Conselho de Ministros. O tempo para ser enviado para a Assembleia da República está a esgotar-se.



Vamos por partes. A 7 de Dezembro foi aprovado no hemiciclo um conjunto de projectos de lei (do PSD, BE, PEV e PAN) para prevenir surtos de infecção causados pela bactéria, nomeadamente através do reforço das auditorias periódicas, e os diplomas desceram, como é regra, à comissão competente, neste caso a de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. O normal seria, portanto, que as propostas voltassem a plenário num prazo máximo de 60 dias para a votação final global.



Pequeno problema: o Governo, em articulação com os partidos que o suportam, também quis avançar com uma iniciativa própria, mas até agora esta ainda nem chegou ao Conselho de Ministros. Uma fonte oficial do Ministério do Ambiente (que centralizou o processo, embora em diálogo com o Ministério da Saúde) diz à SÁBADO que o texto está pronto para ser apreciado pelo resto do Executivo socialista e ser remetido aos deputados logo a seguir. No entanto, outra fonte governamental ouvida esta segunda-feira não conseguiu assegurar que a proposta sobre a legionella seja aprovada já na próxima reunião liderada por António Costa, marcada para quinta-feira - até porque a ordem de trabalhos ainda não está definida.



Mesmo que venha a ter luz verde, a margem é estreita para que até dia 7 de Fevereiro (quando se esgotam os 60 dias para o trabalho na especialidade) haja um texto final, embora no Parlamento ainda exista a expectativa de que o novo pacote legislativo seja aprovado no calendário estipulado inicialmente.



"A Comissão de Ambiente, sabendo que o Governo prepara uma proposta de lei sobre esta mesma matéria, decidiu esperar pela proposta porque se ela puder ser incorporada no debate na especialidade é possível chegar mais cedo ao fim do processo legislativo e haver uma lei que seja coerente com a proposta do Governo e com a intenção da maioria parlamentar, antecipando o fim do processo", explica, à SÁBADO, o deputado do BE Jorge Costa, coordenador do grupo de trabalho dedicado à prevenção e combate à legionella.



O vice-presidente da bancada bloquista indica, aliás, que "a intenção da comissão é no início do mês de Fevereiro fechar o processo na especialidade, em consonância com a proposta do Governo e dos partidos da maioria".



O Governo já terá, de resto, apresentado as linhas gerais da sua proposta aos partidos da maioria, não sendo expectável que BE, PCP e PEV manifestem especiais reservas ao articulado de Matos Fernandes. Não estão previstas audições a entidades externas e é possível que as propostas do Executivo funcionem como texto de substituição para os diplomas aprovados há quase dois meses.



A promessa do Governo

Recorde-se que no dia 11 de Janeiro, quinta-feira, o Governo anunciou uma proposta que prevê que os responsáveis pelos equipamentos, sistemas e redes com maior risco de desenvolvimento de legionella sejam alvos de auditorias de três em três anos de forma a reduzir o risco de desenvolvimento da bactéria.



Segundo o diploma, seria igualmente obrigatório o registo de todos os equipamentos que façam uso de sistemas que recorram a água com fins terapêuticos ou recreativos, como termas e piscinas, e as torres de refrigeração dos hospitais. Caso não se cumpram estes novos requisitos poder-lhes-ia ser aplicada uma multa de quase 45 mil euros.



Os ministérios do Ambiente e da Saúde tencionam ainda impor a fiscalização da qualidade do ar interior, advogando uma alteração ao regime da certificação energética dos edifícios, numa periodicidade ainda a definir.



As propostas dos partidos

Por sua vez, na quinta-feira, 7 de Dezembro, o Parlamento aprovou na generalidade projectos de lei do BE, PSD, PEV e PAN para evitar e combater novos surtos de legionella. Os projectos do BE para a obrigatoriedade das auditorias à qualidade do ar e aos sistemas para pesquisa de colónias de legionella foram aprovados com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS.



O BE defendeu a obrigatoriedade de auditorias à qualidade do ar interior, explicando, na exposição de motivos, que uma alteração legislativa realizada em 2013 revogou um diploma de 2006 e eliminou normas de controlo existentes.



"Até Dezembro de 2013, a qualidade do ar interior e a certificação energética dos edifícios no caso de escolas, centros desportivos, infantários, centros de idosos, hospitais e clínicas, viam as auditorias serem feitas de dois em dois anos. No caso de estabelecimentos comerciais, de turismo, de transporte, culturais e escritórios e outros a periodicidade das mesmas era de três em três anos", escreveu o BE.



O diploma do PAN para reintroduzir a obrigatoriedade da fiscalização periódica da qualidade do ar, interior e exterior, de edifícios foi aprovada com votação idêntica e o projecto para a criação de um programa de prevenção passou com a abstenção do PSD e do CDS. O articulado do PSD para a apresentação anual de um plano de actuação para fiscalizar a qualidade do ar foi aprovado com os votos contra do BE e abstenção do PCP e do PEV. O diploma proposto pelo PEV para voltar a tornar obrigatória a verificação regular da qualidade do ar foi aprovado por maioria (PSD e CDS votaram contra).



Foram ainda aprovadas resoluções a recomendar ao Governo a isenção da taxa moderadora em casos de surto de legionella, com os votos contra do PS e a abstenção do CDS. Os centristas conseguiram também fazer vingar, com a abstenção do BE, PCP e PEV, uma resolução em que recomenda ao Governo um estudo de avaliação para um Programa Nacional de Saúde para a prevenção da doença do legionário e o reforço de meios.



Na resolução, o CDS defendia ainda que o Governo deveria promover uma campanha informativa da prevenção primária e que reforce os meios humanos e materiais na área da saúde pública para a realização de avaliações, auditorias e inspecções à qualidade do ar interior de edifícios de serviços públicos e privados dotados de sistemas de climatização, bem como à qualidade do ar exterior nos perímetros desses edifícios.



Recorde-se que Portugal teve, em 2014, um dos maiores surtos mundiais de legionella, em Vila Franca de Xira, com o registo de 375 casos e 12 mortes. Recentemente um novo surto registado no Hospital de S. Francisco Xavier, Lisboa, fez seis mortos e infectou 56 pessoas.



