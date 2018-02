É a opinião de Duarte Marques, deputado social-democrata.

O deputado social-democrata Duarte Marques considerou hoje que as listas apresentadas para os órgãos nacionais do PSD "têm gente de qualidade", e que "uma andorinha não faz a primavera", referindo-se a Elina Fraga, que considerou "um mau nome".



"Uma andorinha não faz a Primavera, a [comissão política] permanente de Rui Rio tem nomes muito fortes, como Nuno Morais Sarmento, como David Justino, como Manuel Castro Almeida", começou por dizer na chegada ao Centro de Congressos de Lisboa, onde decorre o 37.º Congresso Nacional do PSD, que hoje termina.



A escolha de Elina Fraga para vice-presidente do partido provocou uma reacção indignada da antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, que acusou Rui Rio de traição, uma vez que a ex-bastonária da Ordem dos Advogados apresentou, em 2014, uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República contra todos os ministros do Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho que aprovaram o mapa judiciário.



David Justino, Elina Fraga, Isabel Meireles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro são os novos vice-presidentes da Comissão Política Nacional do líder Rui Rio.



Para o deputado, estes são nomes que espera "que tenham preponderância nesta Comissão Política Permanente".



"E tenho a certeza que serão eles que ajudarão Rui Rio a criar uma alternativa ao Partido Socialista", advogou.



No entanto, e no geral, as "listas apresentadas têm gente de qualidade dos mais diversos sectores, atirou o eleito.



"Acho que é um mau nome, Elina Fraga, não por ter criticado o PSD, isso não a coloca em causa, mas sim por aquilo que pensa da justiça, que é oposto aquilo que nós defendemos, e é um nome que não engrandece o PSD, antes pelo contrário", apontou.



Mas na opinião de Duarte Marques "isto é uma pequena cicatriz", que espera "que não seja o mais importante".



"Não lhe dou a importância que a senhora não tem, dou muito mais importância aos outros que são bons e que vão ajudar o PSD a ter uma alternativa forte a António Costa", elencou, acrescentando querer acreditar que "a esmagadora maioria da comissão política irá disfarçar a abafar essa postura, essa pessoa".



O 37.º Congresso do PSD, que se iniciou na sexta-feira, termina com o discurso de encerramento do presidente Rui Rio.