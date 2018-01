A eleição de Rui Rio já começou a criar inquietação entre as fileiras do PSD. José Eduardo Martins, apoiante de Rio, sugeriu o nome de António Leitão Amaro para futuro líder parlamentar, em entrevista à TSF. Mas o nome de Luís Marques Guedes está também a ser avançado, pela suposta capacidade de criar pontes com os apoiantes de Rio.A seguir à vitória de Rio sobre Santana, no sábado, dois vice-presidentes do grupo parlamentar (Sérgio Azevedo e Amadeu Albergaria) anunciaram nas páginas de Facebook pessoais que os os seus lugares estão à disposição de Rui Rio. O actual presidente de bancada, Hugo Soares, não irá fazer o mesmo, apurou o jornal Público.A maioria do grupo parlamentar do PSD, incluindo Hugo Soares, apoiou Pedro Santana Lopes na candidatura à liderança do PSD. Esta tomada de posição terá colocado alguns deputados em alvoroço quando Rio afirmou, no seu discurso de vitória, que o PSD o PSD não foi fundado para ser um "clube de amigos".A ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz saiu em defesa do presidente da bancada social-democrata, cuja cabeça muitos consideram ser a primeira na linha para a guilhotina que Rio parece prometer: "O líder parlamentar é eleito entre os seus pares e que o actual acabou de ser eleito com uma percentagem expressiva e que, por isso, tem toda a legitimidade para continuar".Para além de Leitão Amado, surgiram também o nome de Luís Marques Guedes como possível líder de bancada. Marques Guedes já presidiu ao grupo parlamentar quando Manuela Ferreira Leite liderou o partido, tendo sido também ministro de Passos Coelho. Mas vários garantem ser uma figura com capacidade de fazer pontes para a equipa de Rui Rio. Outro nome forte para a futura direcção da bancada é Fernando Negrão, que esteve com Santana Lopes, mas que também é visto como uma figura capaz de fazer pontes.Um dos nomes que havia sido avançado como futuro líder do PSD, Luís Montenegro, disse o fim da campanha que terminou no sábado: "Faltam 21 meses para o PSD ganhar as terceiras eleições legislativas consecutivas", colocando o ónus em Rio, que estará pressionado para vencer as eleições de 2019.O PSD é o partido com mais representantes na Assembleia, tendo 89 deputados. Os laranjas elegeram este sábado uma nova liderança que se deverá manter até Julho de 2019, meses antes das legislativas. Será Rio o candidato a vencer as legislativas?