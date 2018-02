Aquilo que Rio considera ser a necessidade de "devolver o prestígio à política e aos políticos" decorre de uma evidente limitação da acção da justiça e dos jornalistas, numa aproximação radical e muito perigosa de Rio ao pior estilo do actual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Se há populismos perigosos de que se possa falar, um e outro não estão assim tão distantes, ainda que um na política e outro no futebol. Seria bom que Rui Rio, para seu próprio bem, clarificasse rapidamente esta matéria.



8 – Pedro Passos Coelho: O passismo morreu?

Pedro Passos Coelho despediu-se com estrondo. Não parece transportar uma obsessão parecida com a de Sócrates para defender a sua herança governativa mas dificilmente deixará o seu legado naufragar no esquecimento. Desde logo, dentro do partido. O partido reconheceu-lhe no congresso a difícil missão de retirar o País da bancarrota, depois da tragédia que foi a governação de Sócrates, reconheceu-lhe a seriedade e honestidade, devolveu-lhe uma ideia de futuro na vida política. Não necessariamente de reserva em relação ao partido, mas de futuro politico, pensando porventura numa candidatura presidencial. Uma coisa é certa: Passos Coelho não se reformou nem vai ficar sossegado em casa, sobretudo tendo em conta que persiste um numeroso grupo de militantes e destacados dirigentes que pensam que a sua vitória-transformada-em-derrota de 2015 tem, mais do que ser vingada, revertida em futuro acto eleitoral. Sublinham a injustiça de deixar colada a Passos a imagem de um político austeritário – mais do que aquilo que a circunstância lhe exigiu -, quanto este, na realidade, não teve a possibilidade de colher os frutos dos sacrifícios feitos, com políticas expansionistas em matéria de reformas estruturais, crescimento e emprego de qualidade. Lirismo? Talvez, mas parece haver quem queira lutar por isso. Num partido volátil como o PSD nunca se sabe.

Rui Rio falou finalmente para o País num discurso de encerramento do congresso em que, aparentemente, deixou cair a reforma da justiça. Rio fez uma única referência ao tema, muito ténue ("Se com a Justiça o descontentamento dos portugueses é visível há muitos anos(...)" e não enumerou as suas habituais e contundentes críticas.Resta saber se isso é uma retirada estratégica face à polémica criada com Elina Fraga, ou se é o reconhecimento implícito de que não tem as ideias suficientemente amadurecidas para avançar neste domínio.Rui Rio apresentou, em traços gerais, os grandes objectivos da sua liderança em matéria governativa. Num ambiente morno, que não galvanizou ninguém, enumerou as prioridades: defender e desenvolver as políticas sociais que construíram o Estado Social português; promover políticas de natalidade; defender a terceira idade; transformar a classe média no grande destinatário das políticas traçadas ou influenciadas pelo PSD; fazer uma reforma profunda da segurança social; da Saúde e da Educação; promover políticas de crescimento assentes no investimento e nas exportações; promover a descentralização do Estado e reformar as funções de soberania.Rio apresenta, em síntese, um programa de matriz profundamente social-democrata que o aproxima do centro mas também daquilo que é o ideário histórico do PS. Um programa que serve para convergir no diálogo com o PS mas que pode ser pouco eficaz em termos eleitorais.Uma boa parte do eleitorado do centro – habitualmente disputado pelos dois partidos - pode ser tentado a pensar que, para executar um programa como o de Rio, já tem o PS. Os socialistas dificilmente não sairão reforçados das legislativas de 2018 e podem fazê-lo sozinhos ou com os seus aliados à esquerda. Nada impede a geringonça de aprofundar a relação nas matérias em que Rio criticou o Governo – Educação, Saúde, Segurança Social - , relegando para plano secundário as matérias mais espinhosas, que Rio enumerou como "políticas incapazes de induzir o crescimento económico", mas que não têm incomodado verdadeiramente o Governo e os seus parceiros.Rio entende que Costa está "amarrado aos compromissos da esquerda, adversária da iniciativa privada, aliada do aumento da despesa e do endividamento público, avessa a política promotora de poupança, crítica da União Europeia, inimiga da moeda única e contrária à Nato". Nada disto, porém, tem perturbado as relações políticas entre Costa e a geringonça.De resto, o novo líder social-democrata fez críticas razoavelmente suaves ao Governo de António Costa, que só se ouviram em matérias como a Saúde, Educação e Economia, aqui mais pela limitação que, em sua opinião, decorre das alianças à esquerda do que pelas políticas económicas seguidas propriamente ditas. Rio não saiu do registo de quem quer conversar com o PS, fazer entendimentos e acordos parlamentares, para o de quem quer ganhar eleições.A equipa de Rui Rio é um misto de barrosismo reciclado, escolhas pessoais, algumas delas incompreensíveis para o próprio PSD, com uma pitada de cavaquismo. Não traz uma real renovação de quadros. Morais Sarmento, Feliciano Barreiras Duarte, David Justino fizeram parte do grupo de apoiantes mais próximos de Durão Barroso e integraram o XV governo constitucional em 2002, liderado pelo actual quadro da Goldman Sachs. Um Governo em aliança com o CDS de Paulo Portas, que ficou para a história pela sua paralisia política após a reforma do Código do Trabalho, pela fuga de Durão Barroso para a Comissão Europeia e por ter originado o desastroso governo de Santana Lopes.Para lá destes nomes, Rio escolheu a contestadíssima ex-Bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Marlene Sousa Fraga, a jurista Isabel Meirelles, que ocupou alguns cargos públicos, também no tempo de Durão Barroso, mas cedo recolheu à vida universitária. Passou os últimos quinze anos fora da vida política e partidária. Por fim, Salvador Malheiro, o verdadeiro homem do aparelho para Rui Rio. Presidente da câmara municipal de Ovar, Malheiro foi essencial a Rio para ganhar as eleições directas no PSD mas não se livrou das acusações de caciquismo, para lá de ter a pairar sobre si investigações judiciais que podem vir a fazer danos significativos. Por fim, a direcção de Rui Rio não tem o apoio de 35 por cento dos delegados reunidos no 37º Congresso.A ideia de constituir um governo de Bloco Central foi frontalmente recusada por Rui Rio. "Isso é discutir o sexo dos anjos", disse logo no discurso inaugural. Um jogo de palavras e de verdades formais, quase uma verdadeira comédia de enganos que alimentou toda a campanha interna. Rio recusa estar num governo com o PS mas faz dos acordos com os socialistas, porventura também com o CDS, retomando a velha ideia de "partidos do arco do regime" que Costa dinamitou com a geringonça, o seu único programa político.Para fazer os ditos acordos de regime, Rui Rio tem, obviamente, de sobreviver às eleições legislativas de 2019. Neste congresso, o novo líder do PSD tentou relativizar a importância dessas eleições, apontando as autárquicas de 2021 como o grande objectivo do partido. Vários oradores, de Luis Montenegro ao próprio Santana Lopes, lhe recordaram, porém, que o PSD luta sempre para ganhar eleições e que a fasquia vai estar alta nas próximas legislativas. Montenegro, de resto, deixou claro que o desafiará em 2019 se não ganhar as eleições. Rio até pode vir a ser um líder duradouro no PSD, porque tem qualidades pessoais e políticas para isso, mas vai ter de saltar muitas barreiras. Com Santana Lopes, Rui Rio tentou construir uma união que logo se transformou numa pretensão de unanimismo que o partido sabiamente quebrou.Uma coisa ficou clara para Rui Rio: se pensava em Elina Fraga para assumir a reforma da justiça, é óbvio que a ex-bastonária não tem sequer margem de manobra interna para trabalhar neste dossiê, quanto mais em face das outras profissões forenses, com quem andou frequentemente em guerra e nem sempre pelas melhores razões. O pensamento da ex-Bastonária sobre a justiça colide frontalmente, não apenas com as políticas de justiça lideradas por Paula Teixeira da Cruz, como com o essencial do património do PSD nessa matéria desde o 25 de Abril de 1974.O PSD, através de ministros como Mário Raposo, Menéres Pimentel, Laborinho Lúcio, foi um dos construtores da independência do poder judicial, com o PS, dos códigos penais e de processo penal que estruturam historicamente a investigação criminal e da actual ossatura da organização judicial. Fraga contesta grande parte de tudo isto.Com Elina, o PSD aproxima-se dos sectores que têm criticado a acção da justiça na Operação Marquês e que estão instalados no PS mas também no BE e PCP. Elina questionou a prisão preventiva de Sócrates, os prazos desta, os prazos da investigação, os poderes do Ministério Público e dos juízes em geral, chegou a constituir a Ordem dos Advogados como assistente no processo para investigar as fugas de informação. Assacou ao Ministério Público toda a responsabilidade e revelou uma noção muito limitada da liberdade de imprensa.No plano da opinião pode pensar tudo o que quiser mas enquanto bastonária criou conflitos institucionais em várias frentes. Por fim, sobram-lhe a animosidade interna no PSD por ter arrasado o governo de Passos Coelho, os efeitos da investigação de que é alvo pelo Ministério Público, os processos disciplinares na Ordem e a insuportável ideia para muitos sociais-democratas de que, com ela, o pensamento de Sócrates sobre a justiça foi transportado para dentro do PSD.O ex-líder do grupo parlamentar chegou-se à frente no momento certo. Luís Montenegro quebrou o unanimismo artificial que estava a gerar-se no congresso, assumiu as suas ambições de liderança e foi frontal: está com o partido mas não com uma solução em que não acredita. Recolhe à vida profissional, à condição de militante de base e vai apostar na televisão como meio de tornar-se muito mais conhecido em todo o País do que aquilo que é hoje. Mais do que herdeiro do passismo, Montenegro aposta na construção do seu projecto político, da sua identidade ideológica, do seu caminho próprio. Foi de imediato marcado por um Paulo Rangel palavroso, também ele um futuro candidato a líder que, no entanto, escolheu abraçar a frágil união saída do congresso, agarrado a uma ideia de lealdade ao líder que não podia ser mais pantanosa do que aquilo que se viu nos últimos dois dias no pavilhão da FIL.Rui Rio escolheu a experiência de Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar, em detrimento de Hugo Soares. Compreende-se a escolha. Negrão teve também o seu momento de afirmação pessoal no mesmo ciclo político em que Rio deu um salto qualitativo na sua carreira. Negrão foi ministro com Durão Barroso e foi com esta liderança do partido que Rio avançou para a câmara do Porto.Fernando Negrão, porém, está longe de ser um nome consensual na actual fase da vida do partido e corre mesmo o risco de ser humilhado na eleição da próxima quinta-feira, no Parlamento, caso venha a ter um adversário forte. Se Hugo Soares, por exemplo, decidir recandidatar-se, persiste a ideia de que pode ganhar o que, a acontecer, seria um revés tremendo para Rui Rio e para o próprio Negrão. Rio sai do congresso com a desconfiança de 35 por cento dos congressistas, sem maioria no Conselho Nacional e a correr o risco de ter um grupo parlamentar hostil.Rui Rio anunciou que a política portuguesa precisa de um banho de ética. Tem toda a razão. Sucederam-se nos últimos anos os casos e episódios que foram distanciando o eleitorado dos partidos e dos políticos. O mais recente é particularmente eloquente desse distanciamento. A negociação secreta das alterações à lei do financiamento partidário fez lembrar um dos períodos mais negros da política italiana em que o ‘pentapartidismo’, soma de todos os partidos com assento parlamentar no final dos anos 80 e inícios de 90, governava o país distribuindo lugares entre os seus dirigentes e militantes e fazendo leis à medida dos respectivos interesses.Rio, porém, não só tem na sua direcção dois casos – Salvador Malheiro e Elina Fraga – que lhe retiram margem para fazer uma espécie de discurso de pureza originária, como as suas próprias ideias sobre a matéria não são claras. Rio centra o problema da ética não na política e nas suas contradições e erros mas na acção da justiça e da comunicação social sobre os partidos e os políticos.