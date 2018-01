Os projectos-lei sobre a canábis que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN vão baixar à discussão em comissão de especialidade sem ser votados, indica a TVI. Lá serão discutidos num prazo de 60 dias.Os dois projectos foram hoje debatidos no Parlamento. Mais tarde, deverá ser só aprovada a parte que permite o uso terapêutico da canábis, não o autocultivo. Segundo o Público, o PSD é que permitiu que assim seja, e irá apresentar o seu projecto em que não defende o autocultivo, mas que insiste nos fins medicinais.Tanto o PAN como o BE aceitaram a discussão durante 60 dias e concordam em retirar o autocultivo, detalha o jornal Público.O PSD e CDS, bem como o PCP, iam votar contra os dois projectos. Os votos do PS, do BE, PAN e PEV eram insuficientes para fazer avançar a lei.Já o PCP mantém na agenda de votações de hoje o seu projeto de resolução em que recomenda ao Governo que "analise a evolução dos impactos na saúde do consumo de 'cannabis' e da sua utilização adequada para fins terapêuticos e tome as medidas necessárias à prevenção do consumo desta substância psicoactiva", recorda a agência Lusa.