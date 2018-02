Lista dos órgãos nacionais eleitos no 37.º Congresso Nacional do PSD:MESA DO CONGRESSO:Presidente: Paulo Mota PintoVice-presidentes:António Almeida HenriquesLina LopesSecretários:Joaquim Vasconcelos da PonteJoão Carlos MontenegroIsabel Maria Azevedo CruzNelson FernandesCOMISSÃO POLÍTICA NACIONAL:Presidente: Rui RioVice-presidentes:David JustinoElina FragaIsabel MeirelesManuel Castro de AlmeidaNuno Morais SarmentoSalvador MalheiroSecretário-geral: Feliciano Barreiras DuarteVogais:André Coelho LimaAntónio Carvalho MartinsAntónio Maló AbreuAntónio TopaCláudia AndréJoão Cunha e SilvaManuel Pinto TeixeiraMaria da Graça CarvalhoOfélia RamosRui RochaCONSELHO DE JURISDIÇÃO NACIONAL:Presidente: José Manuel Nunes LiberatoVogais:Paulo CaladoGonçalo MatiasEmília CerqueiraJosé Miguel BettencourtFélix Falcão de AraújoPaulo ColaçoJoão Paulo MeirelesCristiana SantosCOMISSÃO NACIONAL DE AUDITORIA FINANCEIRAPresidente: Catarina Rocha FerreiraMembros:Rui Manuel de Sá MoraisEster FernandesCONSELHO NACIONAL:Pedro Santana LopesPaulo RangelArlindo CunhaJosé Matos RosaPaulo CunhaVítor Silva MartinsTelmo FariaPaulo RibeiroRodrigo Gonçalves SilvaCláudia AguiarSara Madruga da CostaCarlos VieiraJ. Cardoso MartinsHernâni DiasHumberto AntunesEduardo TeixeiraNuno Mota SoaresJoaquim GonçalvesSilvério RegaladoFrancisco AmaralCarlos CondessoÂngelo PereiraRicardo AiresFernando QueirogaAmílcar AlmeidaPaulo RamalhoFernando Tinta FerreiraFernando TeixeiraNataniel AraújoPaulo MoradiasRicardo Pereira AlvesCarlos Soares NunesMoisés RochaRui VenturaJoaquim Biancard CruzNuno MatiasJosé Filipe BaptistaAlexandre GaudêncioMaria José Pinheiro CruzLuís RodriguesAlmiro MoreiraAntónio Pinheiro TorresJoão Paulo Barbosa de MeloBruno VitorinoRui Miguel RufinoJoaquim Mota e SilvaLuís PatrícioAbraão Duarte da SilvaDaniel RebeloSabrina FurtadoNuno Oliveira CarvalhoNuno Matos SoaresJoão CostaAlexandre Barros da CunhaCésar VasconcelosJosé Bastos OliveiraRenato MarquesCarlos ReisSérgio AzevedoAna Elisabete OliveiraCristina TenreiroAntónio Paulo AfonsosRui CristinaAlberto FonsecaTiago MendesPedro Neves de SousaRicardo SantosRicardo TomásOctávio TorresAndré MarquesSMA // VAMLusa/fim