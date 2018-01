Cerca de duas centenas de pessoas juntaram-se em frente à Assembleia da República para exigir a criação de "uma comissão parlamentar de inquérito, isenta" sobre os casos de adopções ilegais envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).Ana Piedade, do Movimento Verdade , que organizou a vigília, disse à agência Lusa, que este movimento que recolheu até ao início da manhã de hoje 3.000 assinaturas "online" , quer "a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, isenta, para investigar estas adopções a fundo".Ana Piedade afirmou que há inquéritos internos a decorrer na Segurança Social e na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas o que exigem "é uma comissão independente, com especialistas, uma equipa multidisciplinar, que analise estas situações e apure responsabilidades".O advogado Garcia Pereira, que participou na vigília, nesta questão das adopções ilegais que envolveram elementos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), "o Estado falhou em toda a linha", e defendeu que "a verdade não prescreve".O causídico, em declarações à Lusa, manifestou dúvidas se os crimes prescreveram."Eu não dou por assente que tenha havido prescrição de procedimentos criminais, porque a lógica na prescrição criminal é que nos crimes continuados é que esse prazo apenas se inicia no último acto que tenha sido praticado", argumentou.