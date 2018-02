Tal como já havia anunciado à imprensa, o vereador já havia dito que não iria marcar presença no Congresso "por opção própria". Aliás, após o desaire de Pedro Santana Lopes nas directas, SÁBADO.



Além disso, o advogado criticou também a escolha de Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e director da campanha interna de Rui Rio. "Rio tinha prometido um banho de ética na política: ninguém vislumbra como a escolha de Salvador Malheiro se insere nessa linha. Ninguém mesmo!", acrescentou. Recorde-se que Malheiro está a ser investigado pelo Ministério Público por negócios com clubes para relvados sintéticos, alegadamente beneficiando a empresa de um líder de concelhia social-democrata.Tal como já havia anunciado à imprensa, o vereador já havia dito que não iria marcar presença no Congresso "por opção própria". Aliás, após o desaire de Pedro Santana Lopes nas directas, Ventura abandonou o seu lugar de conselheiro porque não pretendia ser "hipócrita" ou "cínico". "Em política, as derrotas têm de ter consequências", disse àRecorde-se que André Ventura ponderou candidatar-se à liderança do PSD. Contudo, tal como a SÁBADO avançou , decidiu apoiar "entusiasticamente" Santana Lopes para "criar uma mobilização efectiva para impedir a vitória daqueles que nos últimos anos mais não fizeram do que boicotar a acção do PSD".Contudo, o social-democrata deseja "uma vitória do PSD nas legislativas em 2019". "Reconheço naturalmente Rui Rio como o novo líder do PSD e espero que vença as legislativas em 2019, tal como todos esperamos e o país precisa", acrescenta.

O vereador social-democrata da Câmara Municipal de Loures, André Ventura, "reconhece naturalmente Rui Rio como o novo líder do PSD", mas critica as escolhas do novo líder do PSD para o núcleo duro do partido - a começar pela nova vice-presidente do PSD e ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Fraga."A escolha de Elina Fraga é, para além de traição, um contra-senso: seria, sem tirar nem pôr, como se eu fizesse parte da direcção de Bruno Carvalho ou Pinto da Costa. Não cabe na cabeça de ninguém. O PSD não merecia este ataque à sua memória e à sua história", disse Ventura à