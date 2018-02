Universidade de Coimbra "refuta por inteiro" alegações sobre a forma como as universidades têm contabilizado o trabalho dos professores a tempo parcial.

Na passada sexta-feira o Público avançou que sete universidades estão a ser investigadas pela forma como têm contabilizado o trabalho dos professores a tempo parcial. Fórmula essa que a Secretaria-Geral do Ensino Superior (SGES) considerou ser ilegal, no parecer apresentado no final de 2017. Esta segunda-feira, em comunicado, a Universidade de Coimbra (UC) - uma das visadas - veio esclarecer que "todos os contratos feitos pela UC são totalmente legais".



"O parecer da Secretaria Geral do Ministério da Ciência e Tecnologia que deu origem a essas notícias analisa uma situação de uma escola de Lisboa que é muito diferente da situação da UC, pelo que a extrapolação feita para a Universidade de Coimbra não tem qualquer fundamento", pode ler-se na nota de imprensa.



A Universidade de Coimbra explica que naquela instituição de ensino existem duas formas de calcular o número de horas lectivas de um professor, que depende se este é contratado para "fazer investigação ou só para dar aulas".



"Existem muitos profissionais que são contratados pela UC só para dar aulas, num regime a tempo parcial que a lei prevê para este efeito, ao contrário dos professores a tempo inteiro, que são contratados para dar aulas e investigar. São exemplo as centenas de médicos hospitalares que ajudam no curso de Medicina: são médicos a tempo inteiro nos hospitais mas colaboram com a UC ao transmitir aos estudantes de Medicina, em algumas horas por semana, o seu saber e experiência na prestação dos cuidados de saúde. Não fazem, nem se lhes pode pedir que façam, investigação na universidade, porque a sua profissão é outra. O mesmo se passa com engenheiros em exercício pleno da sua profissão, que levam aos estudantes a experiência desse exercício, ou gestores, psicólogos, advogados, químicos, farmacêuticos, etc., que fazem o mesmo", explica a Universidade.



"Por outro lado, há professores convidados que também são contratados para investigar, para além de dar aulas, muitas vezes para substituir temporariamente professores de carreira que estão ausentes, por exemplo em cargos do Estado. Nesses casos tem de sobrar tempo no horário de trabalho contratualizado para investigar, enquanto que para aqueles que só dão aulas todo o horário de trabalho é ocupado com as aulas e sua preparação", acrescenta ainda o documento.



A Universidade esclarece que estes dois tipos de contratos são "inteiramente legais", esclarecendo que "as análises que surgiram" falham porque assumem que "todos os professores são contratados para fazer investigação, o que não é verdade".



O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, encaminhou o parecer do SGES para o Ministério Público e para a Inspecção-Geral de Educação e Ciência "para análise e averiguações".