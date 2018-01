Presidente da República esteve também na associação recreativa onde morreram pelo menos oito pessoas, devido a um incêndio, e garantiu que "tudo funcionou" no apoio às vítimas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu a todas as "instituições intervenientes" que foram "inexcedíveis" na prestação do socorro após a explosão e incêndio em Tondela, no sábado, que provocaram oito mortos e, pelo menos 38 feridos.



Logo que chegou a Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa falou com o presidente da Câmara, José António Jesus, e com o comandante distrital de operações e socorro, a quem agradeceu. O Chefe de Estado chegou ao local às 12h15, acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Este é "um daqueles choques que são muito fundos nas vidas das pessoas", disse Marcelo.



Uma coisa é certa, garante o Presidente: a visita ao local permite entender "perfeitamente" o pânico das pessoas que se viram rodeadas pelas chamas. "Pela localização das mesas, pela localização das pessoas, pela localização da salamandra e pela localização da saída para as escadas, pela falta de outra hipótese alternativa - havia uma marquise do outro lado, não dava para saltar - e, depois, por essa circunstância de que havendo duas saídas, duas portas, ter havido alguma aglomeração a pensar na porta que estava em frente [e que abria para dentro] e não a porta à esquerda [que abria para fora]", explicou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, segundo o presidente da Câmara de Tondela, a associação "tinha os licenciamentos e o que era preciso para este tipo de actividade".



Aos jornalistas, o Presidente destacou ainda a capacidade dos habitantes de Tondela "resistirem", depois de terem sido afectados também pelos incêndios de Outubro de 2017. "Nunca sabemos compreender porque é que de repente se acumulam tantos factos negativos, em tão pouco tempo, nos mesmos sítios. Mas, a verdade, é que o português é resistente e estamos todos fraternamente solidários. Estamos a acompanhar essa resistência", garantiu.



"Marcelo disse ainda "reconhecer e louvar a forma abnegada e competente como várias instituições intervieram em tão curto lapso de tempo". "Foram excepcionais, todas", considerou o Chefe de Estado: "Da Saúde à Protecção Civil, passando pelo contributo da Força aérea, e das estruturas de socorro para transporte e evacuação. Tudo funcionou."



"Os feridos estão bem"

Mais tarde, o Presidente da República deslocou-se ao Hospital de Viseu, onde visitou quatro dos feridos do incêndio. "Os profissionais de saúde têm sido espectaculares. A capacidade de resposta tão rápida a um número concentrado de pessoas que aqui chegou merece um louvor e agradecimento", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



"[Os feridos] estão bem", sublinhou, destacando o facto de dois deles, que faziam equipa no jogo de sueca que disputavam na noite de sábado, se encontrarem "frente a frente" naquele quarto da unidade hospitalar. "Estão juntos na vida, quer a jogar quer no hospital", afirmou, acrescentando ter verificado que "estavam cheios de força" e "fisicamente a recuperar muito bem". Marcelo disse ainda que lhes deu ânimo, mas que também recebeu ânimo destes dois feridos.



O chefe de Estado chegou ao Hospital de Viseu quando faltavam poucos minutos para as 16h00, depois de já ter hoje passado por Vila Nova da Rainha, onde pediu à população que não desmobilize e seja solidária com as vítimas do incêndio que fez pelo menos oito mortos e 38 feridos.



Numa intervenção pública, junto a uma capela de Vila Nova da Rainha, onde se localiza a associação, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se à assistência onde se incluíam alguns familiares e amigos das vítimas, lembrando que a primeira solidariedade na sequência do incêndio foi da população local, que acorreu na tentativa de socorrer quem tentava fugir das chamas.



Nove feridos já tiveram alta

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, no local foram triadas 46 vítimas dos incêndios, sendo que oito delas foram vítimas mortais. Pelo menos 38 ficaram feridas, sendo que nove já tiveram alta hospitalar.



Treze dos feridos do incêndio estão internados no hospital de Viseu, dois deles em cuidados intensivos, segundo o presidente da administração Centro Hospitalar Tondela - Viseu, Cílio Correia.



Houve ainda 16 feridos que foram enviados para outras unidades hospitalares: cinco para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para o Porto foram três feridos para o hospital São João, dois para o Santo António e um para a Prelada - este com "prognóstico reservado", enquanto para Lisboa foram encaminhados dois para o Santa Maria, dois para o São Francisco Xavier e um menor para o Dona Estefânia.



No local estiveram 36 meios operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo seis viaturas médicas de emergência e reanimação, quatro unidades de psicologia, seis ambulâncias de emergência médica e também quatro helicópteros, dois deles da Força Aérea. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de 70 elementos do INEM estiveram envolvidos.



O incêndio deflagrou durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, não estando as causas confirmadas oficialmente.