Três agentes da PSP agredidos com martelo

Os polícias respondiam a uma ocorrência em Olhão, no Algarve.

Três agentes da PSP foram agredidos "à martelada", enquanto respondiam a uma ocorrência numa oficina em Olhão, no Algarve, esta terça-feira.



Os agentes em causa terão chegado ao local e encontrado um agressor que manuseava um martelo, segundo está a avançar a TVI24. Terão tentado acalmar o homem que os terá agredido com o utensílio.



Os agentes foram transportados até ao hospital de Faro para receberem assistência médica.



Segundo disse à agência Lusa o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) Hugo Marado, os três agentes foram chamados cerca das 18 horas a uma oficina de reparação de automóveis em Olhão devido a queixas sobre "um indivíduo que estava completamente alterado".



Quando chegaram ao local, os três agentes da PSP tentaram acalmar o homem que "começou a ameaçar e a atacar" os elementos policiais "com um martelo e uma enxada", contou o comissário, confirmando uma notícia avançada inicialmente pelo Correio da Manhã.



"Os agentes conseguiram imobilizar o agressor, mas durante a imobilização ficaram feridos e também o indivíduo teve de ser hospitalizado", acrescentou Hugo Marado, referindo que o motivo do ataque é ainda desconhecido.