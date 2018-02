Os três arguidos que foram detidos por tráfico de droga em vários locais na área de Lisboa ficaram em prisão preventiva após interrogatório judicial, indicou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).Segundo a PGDL, pelo menos desde Agosto de 2017 que os três arguidos se dedicavam à venda de estupefacientes a consumidores, que os contactavam, procedendo, posteriormente, às entregas de haxixe, liamba, cocaína, anfetaminas, MDMA, ecstasy em vários locais.De acordo com a investigação, dois dos arguidos mantinham na residência onde habitavam uma estufa de plantação e cultivo de canábis.Durante a operação policial, foram apreendidos 22.600 euros, haxixe, liamba, cocaína, anfetaminas, MDMA, ecstasy e outros instrumentos e produtos do crime.A investigação prossegue sob a direcção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.