Devido à tolerância de ponto concedida aos funcionários públicos pelo Governo para o dia 26 de Dezembro, convocados para se apresentarem nos centros de emprego do Porto ficaram à porta. Segundo o Jornal de Notícias, os serviços não notificaram as pessoas convocadas, fazendo-as acreditar que teriam que se apresentar, apesar da tolerância de ponto.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), contactado pelo jornal, lamentou "o incómodo causado a quem se deslocou em vão ao serviço de emprego", deixando claro que "não existirá qualquer consequência ou penalização para estes convocados".

Fonte do IEFP garantiu ainda que "as convocatórias serão anuladas e será emitida nova convocatória".

A missiva, recebida pelos desempregados, é datada de dia 13 de Dezembro – um dia antes do Executivo de António Costa conceder a tolerância de ponto à função pública.

"Efectivamente, algumas convocatórias são emitidas com muita antecedência e pode suceder que venham a coincidir com dia de tolerância decretada posteriormente, como foi o caso", referiu fonte do IEFP ao jornal. "Em regra, os serviços tentam contactar os convocados para informar que a convocatória fica sem efeito, mas pode acontecer que nem todos os contactos sejam bem sucedidos".