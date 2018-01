Procuradoria-Geral da República confirma que foi apreendida documentação contabilística/financeira e de actas relevantes para o objecto da investigação

A Procuradoria-Geral da República esclareceu esta quinta-feira os mandados de busca e apreensão feitos Fundação O Século, "no âmbito de processo de Inquérito, no qual se investigam, nomeadamente, a prática de condutas ocorridas entre 2012 até à presente data, susceptíveis de integrar a prática dos crimes de peculato e de abuso de poder".



Em comunicado divulgado na página de Internet, a PGR acrescenta que no "âmbito destas diligências ocorreu a apreensão de documentação contabilística/financeira e de actas relevantes para o objecto da investigação".



Recorde-se que esta quinta-feira foram realizadas buscas na fundação, em São Pedro do Estoril. De acordo com o Diário de Notícias, o presidente e vice-presidente da fundação, Emanuel Martins e João Ferreirinho, respectivamente, vão ser constituídos arguidos.



O presidente da Fundação O Século já veio dizer que está de consciência tranquila e garantiu que não há irregularidades na gestão da instituição, aguardando com serenidade o resultado da investigação em curso. "Investiguem o que houver para investigar e ajam em conformidade. Não temos de ficar contrariados com as investigações", disse Emanuel Martins aos jornalistas.



Segundo a sua página na Internet, a fundação "O Século" tem como missão promover e contribuir para a criação de condições e oportunidades, que possibilitem não só o desenvolvimento sócio-cultural de crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos favorecidas ou em risco social.



Com Lusa