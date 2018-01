exposição da vida privada de uma menina de sete anos, apelidada de "Furação Margarida". O programa mostrou as rotinas de casa, as birras, com direito a palmadas disciplinadoras e a momentos de choro da mãe. A criança foi já objecto de uma medida de promoção e protecção accionada com o consentimento dos pais.

O Ministério Público abriu um inquérito um inquérito contra a SIC relativo ao primeiro episódio do programa SuperNanny para "investigar factos susceptíveis de integrarem o crime de desobediência".Ao Observador, a Procuradoria-Geral da República esclareceu que instaurou um inquérito "na sequência da certidão enviada pela CPCJ [Comissão de Protecção de Crianças e Jovens] de Loures" e que o mesmo "corre nos termos no DIAP da comarca de Lisboa Oeste".Na passada semana, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures pediu à SIC, em articulação com o Ministério Público, que retirasse do ar as imagens em que aparece a criança retratada no primeiro episódio de SuperNanny tendo enviado uma carta registada à emissora em que lhe dava 48 horas para o fazer.A ordem diz respeito àA ordem foi enviada na quinta-feira (18 de Janeiro) e referia-se não só ao episódio total, mas a todos os vídeos promocionais e repetições do programa, na televisão, internet, plataformas de streaming ou redes sociais.A SIC não procedeu a este pedido, pelo que poderá ser agora acusada do crime de desobediência.Segundo apurou ainda o Observador, o Ministério Público está a "acompanhar a situação e a analisar todas as possibilidades legais de intervenção", e está "em curso um trabalho de recolha de elementos com vista a decidir quais os procedimentos a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público".O segundo episódio do programa foi emitido apesar dos vários avisos da Comissão Nacional de Protecção de Direitos das Crianças e Jovens (CNPDCJ), da Unicef, do Instituto de Apoio à Criança e até da Ordem dos Advogados. O comunicado considera que a transmissão televisiva da privacidade familiar "representa uma violação desproporcionada dos direitos de personalidade dos menores, em especial, do seu direito à reserva da intimidade da vida privada".