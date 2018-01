Entidade já manifestou preocupação junto da SIC, da ERC e da CPCJ. Reality show estreou este domingo, estando previstos mais sete episódios nesta primeira temporada.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens considera que o novo programa da SIC, SuperNanny, tem um "elevado risco" de violar os "direitos das crianças", nomeadamente no que diz respeito ao "direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".



"Trata-se de um conteúdo manifestamente contrário ao superior interesse da criança, podendo produzir efeitos nefastos na sua personalidade, imediatos e a prazo", pode ler-se no comunicado da mesma entidade, que já manifestou junto da SIC, da Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) e da CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens) a sua "preocupação face a este tipo de formato e conteúdos solicitando uma intervenção com vista à salvaguarda do superior interesse da criança".



A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens deixou ainda um apelo a todos os meios de comunicação social: "certos da delicadeza dos temas relacionados com crianças e jovens e reconhecendo o papel fundamental da comunicação social na construção de uma opinião pública informada e sensibilizada para a defesa dos direitos da criança, vem esta comissão apelar aos meios que assumam um papel responsável, protector e defensor dos direitos da criança".



Recorde-se que o reality show estreou este domingo na SIC, sendo que estão previstos oito programas nesta primeira temporada. A responsabilidade de ajudar os pais a lidar com a rebeldia dos filhos cabe à psicóloga Teresa Paula Marques, de 51 anos. À revista SÁBADO, a especialista admitiu que o programa pode vir a gerar polémica. "Haverá pessoas que gostam e outras que não, por exemplo os mais permissivos vão discordar", disse, em entrevista.



SuperNanny foi criado em 2004, no Reino Unido, e já foi adaptado em 20 países.