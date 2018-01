O reality show SuperNanny, emitido pela SIC, em que uma psicóloga tenta ensinar uma família a lidar com o mau comportamento dos filhos, pode colocar as crianças expostas em risco de bullying.

"A criança poderá ser alvo de comentários negativos e está em maior do risco de ser sujeita a bullying", disse à SÁBADO a psicóloga e investigadora Sónia Seixas.



Criança é alvo de julgamento social

A especialista não tem uma opinião positiva em relação ao programa, mas compreende a intenção do mesmo.



"Reconheço que o objectivo seria válido: dar pistas aos pais que estão em dificuldade porque, pela estrutura da sociedade, não têm tempo para se dedicar aos filhos", salienta a psicóloga.

"Mas não considero que a exposição seja benéfica para a criança. Ela foi identificada, a casa foi identificada, até a localidade onde vive foi identificada."



Parte do problema é o foque que é dado ao mau comportamento da menina de sete anos. "A Margarida não é só a menina que se porta mal. Pelo que é dito no programa, ela porta-se muito bem na escola."



Esta imagem pode alterar a opinião que colegas e, até mesmo professores, podem ter da criança. "Não estou a antecipar boas reacções. Os colegas de escola tiveram acesso a uma imagem que não conheciam. Vão apontar-lhe o dedo."



"Os miúdos são muito egocêntricos, podem brincar com o pijama dela, com a casa. Dizem coisas sem pensar que podem ser agressivas para os outros."

A SIC insiste na "vertente pedagógica [do programa], fundamental para um debate necessário - e [...] alargado à sociedade portuguesa - sobre questões como a educação familiar e a parentalidade" e garantiu que não planeia cancelá-lo. O próximo episódio será emitido no domingo, dia 21 de Janeiro.



O programa pode ser alvo de uma providência cautelar para evitar que o segundo episódio, marcado para o próximo domingo, seja emitido pela SIC.



Famílias querem cancelar episódios

A presidente da direcção do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, que também é magistrada do Ministério Público, defende esta medida. "Estou convencida de que a lei que temos permite suspender o programa, assim haja vontade", disse a responsável ao Diário de Notícias.

A família que irá protagonizar o segundo episódio já contactou a Comissão Nacional de Protecção de Menores e Jovens em risco e deverão ser ouvidos em breve. Há pais que querem revogar a autorização que assinaram para participar no programa e evitar a sua transmissão.

Os contractos que as famílias assinaram para participar no programa – cada família terá recebido mil euros – podem ser revogados alegando o superior interesse da criança.