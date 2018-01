A Assembleia-Geral decorreu esta quarta-feira com apenas uma lista de candidatos, formada por pais e funcionários da Raríssimas.A anterior presidente, Paula Brito da Cunha foi afastada por suspeitas de apropriação ilícita de dinheiros da instituição.A antiga presidente, apesar de ser ainda associada, não participou na reunião.

Laygue apresentou-se aos sócios na Assembleia Geral com três outros pais e dois funcionários da Raríssimas para os cargos de vice-presidente, tesoureiro, secretário e vogais, assumindo a vontade de continuar o trabalho meritório da Raríssimas e, apesar da declarada ausência de experiência no ramo associativo, demonstrou "querer fazer tudo para ajudar a associação única no país".



Os antigos vogais da direcção, Nuno Branco, Marta Balula, Salomé Gomes e Vasco Santos compõem a nova direcção que sucede à de Paula Brito e Costa até 2019. Dos 22 associados que participaram na Assembleia, 18 votaram a favor, com quatro em branco.



Sónia Laygue é formada em Sociologia do Trabalho.



Três funcionários da associação e uma mãe e um pai de crianças assistidas na Casa dos Marcos, na Moita, estão também na lista aprovada pelos associados reunidos hoje em Assembleia-Geral Extraordinária.



Para vice-presidente foi proposta Mafalda Costa, também mãe de um utente, Rui Pedro Ramos para tesoureiro, atualmente fisioterapeuta na Raríssimas, e para secretário António Veiga, psicólogo na casa dos Marcos.



Na lista estão ainda Fernando Alves, reformado e pai de uma criança com doença rara, e Rosália Santos, que ficará como vogal suplente.



A Assembleia-Geral elegeu ainda por voto secreto a nova presidente do Conselho Fiscal, Ana Paula Soares, que é diretora de recursos humanos e mãe de um menino com doença rara.



Dos 22 votos expressos, 18 foram a favor e quatro em branco. A esta Assembleia-Geral compareceram menos de 5% dos 566 associados activos da Raríssimas.



Os novos corpos sociais tomarão posse na próxima sexta-feira às 10:00 na Casa dos Marcos, na Moita.