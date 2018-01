Foi confirmada mais uma vítima mortal dos incêndios que devastaram Portugal em 2017. A 112 vítima é um antigo emigrante na Holanda, cujas ossadas foram descobertas em Dezembro, no concelho de Gouveia.Segundo o Jornal de Notícias, os restos mortais de Rui Costa, de 49 anos, foram comparados com as amostras de ADN cedidas pela família, comprovando-se a identidade da vítima - que terá morrido a fugir das chamas dos incêndios de 15 e 16 de Outubro.De acordo com a mesma fonte, os restos mortais da vítima foram descobertos no dia 20 de Dezembro por um casal de ingleses que passou junto ao rio onde Rui Costa vivia como uma espécie de eremita. No dia dos incêndios, foi avistado pela GNR que o mandou voltar para trás - pedido a que não acedeu, acabando por ser apanhado pelas chamas.