A recusa dos guardas prisionais em fazer horas extraordinárias terá provocado uma rebelião dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa, na tarde deste sábado, com a ocorrência de tumultos e colchões incendiados.À RTP 3, o presidente do Sindicato Independente da Guarda Prisional, Júlio Rebelo, revelou que se vivia uma "situação muito tensa" no Estabelecimento Prisional de Lisboa – que na altura das declarações ainda não fora resolvida.O responsável disse que a rebelião – que começou na ala E do EPL - se deveu ao facto de os reclusos não terem "possibilidade de ter as visitas dos familiares na totalidade" devido à falta de guardas prisionais: ao contrário da habitual hora a que têm direito, alguns presos tiveram apenas 10 minutos com as famílias. A falta de guardas levou ainda que as refeições não fossem servidas a horas e que a medicação também sofresse atrasos. Em protesto, contou, os reclusos "pegaram fogo a alguns itens da própria ala" e "derrubaram" a grande de segurança da ala.O director-geral dos serviços prisionais, Celso Manata, confirma a tensão na cadeia, mas garante não ter havido necessidade de uso de força física. "Os presos ficaram obviamente enervados, gritaram, bateram nas portas e juntaram-se no gradão que acabou por cair", disse ao Expresso.Mas a situação não saiu fora de controlo, assegura o responsável. "Em momento nenhum houve necessidade de utilizar a força física. Não há um motim no EPL."Os conflitos foram igualmente confirmados por guardas prisionais e visitantes ao Correio da Manhã, a quem também foi relatado que os reclusos aproveitaram a falta de pessoal do corpo prisional para resolverem diferendos entre eles, envolvendo-se em conflitos.Para o Sindicato Independente da Guarda Prisional, Júlio Rebelo, esta situação pode ter um "efeito dominó" nos restantes estabelecimentos prisionais.Segundo o Correio da Manhã, a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais negou qualquer incidente. O organismo garantiu que o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional está de prevenção no local, mas para amenizar a falta de guardas prisionais ao serviço. Ao Diário de Notícias, o porta-voz do EPL também assegurou que não houve incidentes.Apesar da ameaça de processos disciplinares, 28 guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa recusaram fazer trabalho suplementar, contestando os novos horários impostos desde Janeiro.