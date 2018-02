Arguido voltou a falar em tribunal esta sexta-feira. “Assumo tudo o que fiz, mas não consigo assumir o que não fiz. Eu realmente não matei os civis", disse o homicida de Aguiar da Beira. Advogada pediu a absolvição de Pedro Dias dos homicídios de Luís e Liliane.

Pedro Dias voltou a falar esta sexta-feira no Tribunal da Guarda, afirmando que não matou nenhum civil e garantiu que queria ter evitado os crimes que cometeu. "Assumo tudo o que fiz, mas não consigo assumir o que não fiz. Eu realmente não matei os civis", disse, o homicida de Aguiar da Beira, que vai conhecer a sentença a 8 de Março.



O suspeito, conhecido como o homicida de Aguiar da Beira, garantiu ainda que não quis fazer mal a ninguém e se pudesse tinha evitado os crimes que cometeu. "Isto que aconteceu foi uma bola de neve, não tem explicação (...) Aquele tiro não era para matar", disse Pedro Dias, referindo-se à bala que atingiu o GNR Caetano.



Além de pedir a a absolvição do suspeito pelas mortes de Luís e Liliane, a advogada de defesa defendeu ainda que o seu cliente deveria ser condenado por homicídio privilegiado e não por homicídio qualificado do militar da GNR Carlos Caetano, sendo que alega ter actuado depois de ter sido agredido.



"Exige-se assim uma relação entre o crime e emoção. Nenhum homem dispara do nada", afirmou Mónica Quintela, citada pelo Observador.



Quanto à acusação de homícidio de Luís e Liliana, Quintela diz que "não foi feita nenhuma prova nos autos que ateste que tenha sido Pedro Dias que matou os dois civis". "Temos dúvidas", frisou, acrescentando: "o que se passou nesta noite é tudo menos frieza de ânimo, é instinto primário puro. É um homem confrontado pela inevitabilidade do fim da sua vida por aquilo que tinha acabado de suceder".



Já o advogado dos familiares de Liliane e de Luís Pinto pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para Pedro Dias. Durante as alegações finais, o advogado João Paulo Matias afirmou não ter dúvidas de que as mortes de Liliane e de Luís Pinto aconteceram depois de Pedro Dias ter baleado os militares da GNR Carlos Caetano e António Ferreira.



O advogado considerou que este é um dos casos em que o ordenamento jurídico português "devia repensar a pena máxima de prisão" e acrescentou ter esperança que "a justiça divina também faça a sua parte do trabalho, além da justiça terrena".