No sábado, o segundo dia da operação "Ano Novo", a Guarda Nacional Republicana (GNR) contabilizou 149 acidentes mas não registou nenhuma morte nas estradas.



Os dados, provisórios, foram divulgados no site da GNR. Nos 149 desastres registou-se um ferido grave e 45 feridos ligeiros.



No primeiro dia da operação, as autoridades registaram 240 acidentes, onde duas pessoas morreram e 99 ficaram feridas.



A operação "Ano Novo", que irá decorrer até dia 2 de Janeiro, vai intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego.



De acordo com a GNR, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objectivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".