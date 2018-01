O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje ter identificado 11 cidadãos estrangeiros em situação irregular na região Centro do país, na sequência de operações de fiscalização em Coimbra, Leiria, Aveiro e Castelo Branco.O SEF, em nota de imprensa divulgada hoje, referiu que foram fiscalizados restaurantes, estabelecimentos hoteleiros e uma cooperativa agrícola, tendo detectado quatro cidadãos estrangeiros em situação irregular em Coimbra, cinco em Leiria, um em Aveiro e outro em Castelo Branco.Os cidadãos "foram notificados para abandono voluntário de território nacional no prazo de vinte dias, sob pena de, não o fazendo, incorrerem em procedimento administrativo de afastamento e consequente fixação de período de interdição em espaço Schengen", referiu.De acordo com o SEF, na sequência das operações de fiscalização, foram também instaurados cinco processos de contra-ordenação "às entidades patronais que tinham ao seu serviço trabalhadores em situação irregular, cujas coimas podem, no total, corresponder a valores entre os 12.000 e os 55.000 euros".O maior número de acções decorreu em Coimbra, "tendo sido fiscalizados uma dezena de estabelecimentos de restauração, em conjunto com a Autoridade Tributária e o Instituto da Segurança Social", acrescentou o SEF, na mesma nota.