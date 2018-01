José Magalhães, o antigo secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária do governo de José Sócrates, diz que as respostas às acusações de peculato "serão prestadas na sede própria e em devido tempo".





O Ministério Público acusou José Conde Rodrigues e José Magalhães, dois ex-secretários de Estado do governo de José Sócrates, dos crimes de peculato. De acordo com a acusação, a que a SÁBADO teve acesso, o primeiro gastou 14 mil euros do cartão de crédito do ministério das Justiça em livros, que no final do mandato levou para casa. Já Magalhães é suspeito de ter gastado 400 euros, também do cartão de crédito do governo, em livros e revistas, para uso pessoal.



Segundo uma nota publicada na Procuradoria Distrital de Lisboa, "os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal, nomeadamente adquiriram livros e revistas que não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, quer pela sua temática, quer pela sua natureza, que não reverteram a favor do Estado, produzindo no erário público prejuízo pecuniário".

