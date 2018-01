No ano passado, a produção de fontes renováveis deu apenas para responder a 44% da procura nacional de electricidade quando em 2016, 64% da electricidade provinha de energias renováveis (principalmente a água e o vento). Os números estão a ser avançados pela associação ambientalista ZERO e a APREN (Associação das Empresas Portuguesas de Energias Renováveis), citados pelo jornal Observador.A energia produzida pelas barragens foi em menor quantidade, em 2017, devido à seca se consequentes restrições à geração hidroeléctrica de modo a preservar os recursos para o consumo humano.Esta redução resultou no aumento da produção de electricidade com origem fóssil, com recurso a carvão e ao gás natural que no ano passado atingiu um recorde de consumo da última década. Esta necessidade de combustíveis fósseis foi responsável por um acréscimo de quatro milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono, segundo os dados divulgados pela ZERO e APREN.

"As emissões associadas à produção de electricidade não renovável no ano de 2017, foram de aproximadamente 19,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono, um aumento de cerca de 4 milhões de toneladas em relação ao mesmo período do ano passado (+25%). Com os efeitos da seca na produção de electricidade e com grandes áreas ardidas, o ano de 2017 é o ano com maiores emissões de gases com efeito de estufa em Portugal desde o início da década. Em 2017 por cada kWh consumido foi emitido 360 g de CO2″.



Para as duas associações, 2017 foi um ano "cheio de desafios para o sector" das energias renováveis, bastante prejudicado pela seca extrema. E pedem uma aposta "consistente" nas energias endógenas e renováveis para aumentar a independência energética e cumprir os acordos de Paris.