onfrontado com as palavras proferidas, poucos minutos antes, pelo ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, de que o partido terá de ter um resultado significativo se quiser voltar ao poder, Santana Lopes disse estar consciente dessa "grande responsabilidade" . "Não há duas sem três, espero que o PPD/PSD vá para a terceira vitória consecutiva em legislativas, espero que a próxima seja com maioria absoluta", desejou.

Santana Lopes cruzou-se com Passos Coelho, que votou cerca de 10 minutos antes num hotel em Lisboa onde estão instaladas as secções de voto da capital, e os dois cumprimentaram-se amigavelmente. Um "bom sinal", defendeu o antigo autarca de Lisboa e da Figueira da Foz.

Mais de 70 mil militantes do PSD escolhem, este sábado, o próximo presidente social-democrata e sucessor de Pedro Passos Coelho nas eleições directas disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio . Os dois candidatos já votaram, um em Lisboa e outro no Porto, tendo ambos manifestado a sua confiança na vitória nas directas sociais-democratas. Às 20h00 fecharam as urnas.O primeiro a dirigir-se às urnas foi Pedro Santana Lopes, que não teve pejo em colocar os seus objectivos a longo prazo na conquista da maioria absoluta nas eleições legislativas de 2019. Quando c

Questionado se está confiante nos resultados, Santana Lopes respondeu afirmativamente, mas disse que, em dia de eleições, prefere afirmar-se "confiante no futuro do partido para as grandes batalhas dos próximos dois anos". "Quero acima de tudo apelar aos militantes do PPD/PSD para que participem em massa nestas eleições, faça sol ou faça chuva, e dêem ao País uma grande prova de força e um grande sinal de vitalidade", afirmou.



Numa mensagem de unidade, Santana disse contar "com todos", refirondo-se a Rui Rio, caso seja vencedor das directas. "A minha tarefa a partir de logo à noite é unir, para depois ganharmos os combates externos", reforçou.

Convicção de Rui Rio

A mensagem de união também fez parte do discurso de Rui Rio, que considera que o PSD "tem condições para ser mais unido" das eleições internas. "Fizemos o que estava ao nosso alcance para não se abrirem feridas e acho que não se abriram por aí além", considerou.

"Tenho ganho todas as eleições a que me candidatei desde os tempos da faculdade, mas quem o vai dizer agora são os militantes", acrescentou, defendendo que "a disputa ajudou a revitalizar o partido".

O antigo presidente da Câmara do Porto disse ainda que PS não o quer ter como rival nas eleições legislativas de 2019. "Penso que o PS quererá ganhar as eleições e se quer ganhar as eleições não convém que me tenha como adversário", afiançou.



"Não basta ganhar eleições", diz Passos

O ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, votou antes dos dois candidatos. Aos jornalistas, disse que espera que o novo ciclo que se inicia, este sábado, leve o partido a vencer as eleições legislativas de 2019 e a governar, lembrando a sua experiência nas últimas eleições para o Parlamento.

"Espero que o nosso líder se possa afirmar plenamente, se possa bater nas próximas eleições por um bom resultado que é ganhar essas eleições e depois poder governar porque não bastar ganhar eleições", disse, já depois de ter votado, atirando: "Eu ganhei eleições e não pude governar." Ainda assim, garantiu não guardar "nenhuma frustração".



"Saio de bem comigo e com os outros. Há pessoas que saem arreliadas, às vezes frustradas por acharem que deixaram muita coisa por fazer ou fizeram mal. Não é o meu caso", garantiu.



Passos Coelho anunciou em 3 de Outubro que não se recandidataria ao cargo que ocupava desde Março de 2010, na sequência dos resultados das eleições autárquicas de 1 de Outubro.



As eleições internas no PSD decorrem este sábado entre as 14h00 e as 20h00, em 396 mesas de voto distribuídas em Portugal continental, Açores, Madeira, Europa e Fora da Europa, estando envolvidas cerca de 2.800 pessoas no processo eleitoral. Além do próximo presidente do PSD, os militantes sociais-democratas elegerão ainda os delegados ao Congresso, que se realizará entre 16 e 18 de Fevereiro, em Lisboa, e votarão em 38 eleições locais, incluindo para a secção concelhia de Lisboa.



As últimas eleições directas no PSD realizaram-se em 05 de Março de 2016 e representaram a quarta vitória consecutiva de Pedro Passos Coelho e a sua terceira reeleição sem adversários.