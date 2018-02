Novos problemas, novas soluções. Mas sempre os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos objectivos", reforçou.

"O PSD deve iniciar desde já a preparação para as próximas eleições autárquicas. É a implementação autárquica que temos que reforçar. Não pode haver qualquer confusão: uma coisa é estarmos disponíveis para dialogar democraticamente com os outros e procurar soluções para os problemas nacionais. Coisa diferente é estarmos disponíveis para nos subordinar aos interesses dos outros. O PSD só está subordinado a um interesse: ao interesse de Portugal", assegurou o líder social-democrata aos congressistas.



Rui Rio garantiu ainda que "não existe, nem existirá" qualquer ligação ao PS ou "com os outros dois partidos da extrema esquerda". "Perdem tempo os que ameaçam com um Bloco Central. Não é fácil entender a lógica das declarações de dirigentes do PS e dos outros dois partidos da extrema esquerda quando se apressam a referir que a coligação parlamentar está segura e que não há qualquer hipótese de um bloco central. Não existe, nem existirá. Perdem tempo com o sexo dos anjos. Esquecem-se que não ganharam as eleições", referiu.



"A actual solução governativa limita-se a viver à boleia de uma conjuntura económica e favorável. Gasta todos os bónus conjunturais que recebe para contentar o seus insaciáveis apoiantes parlamentares. É, claramente, uma solução política que não qualquer hipótese de cuidar coerentemente do futuro de Portugal. O futuro de Portugal requer uma governação consciente de que o País tem problemas estruturais que jamais resolveremos à sombra do presente", acrescentou o social-democrata que venceu as eleições directas de 13 de Janeiro deste ano.



"Um Governo que não aproveita um ciclo económico positivo para robustecer o futuro e preparar o País para os ciclos negativos, é um Governo que governa mal. Governa mal, mesmo quando pode parecer que governa bem", acusou.



Na sua intervenção de cerca de 45 minutos, Rui Rio referiu-se à instalação em Portugal de um centro de serviços da Google em Portugal em Oeiras, cuja localização tinha questionado no semanário Expresso. "Quando questionado porque não vai essa importante criação de emprego para uma zona interior do País, confessa que nada teve a ver com a vinda desse investimento, nem com a escolha da sua localização", afirmou, apontando este como um exemplo de uma governação "bem mais preocupada em mostrar-se do que fazer".



As primeiras palavras de Rui Rio como presidente do PSD foram dirigidas ao agora antigo líder do partido. "Devemos uma palavra de muito apreço e gratidão a Pedro Passos Coelho", começou por dizer Rui Rio, acrescentando: "muito obrigado pelo que fizeste pelo partido e por Portugal".De seguida, os militantes levantaram-se e aplaudiram o ex-primeiro-ministro português. Santana Lopes também mereceu algumas palavras de Rio, que afirmou que parte da sua vitória se deve ao seu ex-rival das eleições directas.O ex-presidente da Câmara do Porto garantiu ainda que "o PSD vai apresentar-se como uma alternativa forte e credível" e, para isso, pretende modernizar o partido, tornando-o "aberto, livre e descomprometido". "