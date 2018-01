Antigo autarca do Porto acusa adversário à presidência do PSD de ter recorrido a "meias verdades" e deixou aviso: "também sei fazer truques".

O passado de Rui Rio e Pedro Santana Lopes ocupou parte do primeiro debate entre os candidatos à presidência do PSD, na noite de quinta-feira. Os analistas concordam que o antigo primeiro-ministro levou vantagem no frente-a-frente e o próprio Rui Rio admite "não ter gostado do debate". Além disso, acusa Santana de ter usado "uma série de ataques pessoais", nem todos com uma base verdadeira.



"Eu não gostei do debate. E se eu tenho entrado na mesma táctica que entrou o meu adversário, qual seria a imagem que o PSD tinha dado ao País", disse Rio numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença. Para o candidato à liderança social-democrata, Santana fez uma "série de ataques pessoais, uns mentiras, outros meias verdades, outros verdades".



Tinha sido "avisado" que o adversário "poderia ir por um caminho deste género", mas confessou que não esperava a estratégia usada. "Pensei que não iria tão longe. Pensei que só jogasse com verdades e não com meias verdades", atirou. Em causa está uma acusação de ter falado numa iniciativa da Associação 25 de Abril em 2013.



"Os debates, seja onde for, na América ou na Europa, têm truques. Eu também sei fazer esses truques", frisou na referida entrevista, garantido ainda que a sua postura prudente teve como base a necessidade de "não abrir feridas" que o partido não consiga curar após o período eleitoral interno.



As eleições directas no PSD realizam-se a 13 de Janeiro e estão previstos mais dois frente e frente entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio: em 10 de Janeiro na TVI e, no dia seguinte, um debate radiofónico organizado pela Antena Um e TSF.



Segundo as actas de candidatura, os candidatos estimam gastar, no total, mais de 160 mil euros na campanha interna. Rui Rio entregou a sua candidatura com 2446 assinaturas validadas e um orçamento de campanha com 90.000 euros de receitas e despesas de igual montante. Já Pedro Santana Lopes viu serem validadas 2103 subscrições da sua candidatura e entregou um orçamento de campanha com receitas de 70.300 euros e despesas de igual montante.