Primeiros resultados dão vantagem a Rui Rio. Porto, Braga Ovar, Viseu, Santarém e Barcelos são algumas das localidades onde venceu o antigo presidente da Câmara do Porto. Santana Lopes será o primeiro a falar ao País

As urnas encerram pelas 20h e, na primeira hora de contagem, Rui Rio segue à frente de Pedro Santana Lopes na corrida à liderança do PSD. O antigo autarca do Porto já conquistou o concelho de Ovar, Viseu e Santarém. Pedro Santana Lopes terá ganho em Coimbra.



Fonte social-democrata diz à SÁBADO que Rui Rio venceu em Loures e Sintra. O Observador avança que Rio venceu também em Santarém, Ovar, Viseu, Braga e no Porto.



Tanto Pedro Santana Lopes como Rui Rio já estão a acompanhar a noite eleitoral. À entrada do hotel Júpiter, na Avenida da República, em Lisboa, o ex-provedor da Santa Casa disse estar "expectante, calmo e sereno".



Rui Rio, que se encontra no Sheraton, no Porto, disse que vinha preparado "para tudo", mesmo que fosse "para perder".



Veja os locais já contabilizados:





Arouca: 102 (Santana), 83 (Rio)

Albergaria: 34 (Santana), 54 (Rio)

Sever: 13 (Santana) 42 (Rio)

Estarreja: 30 (Santana) 77 (Rio)

Oliveira do Bairro: 31 (Santana) 101 (Rio)

Ílhavo: 61 (Santana) 57 (Rio)

Mealhada: 16 (Santana) 61 (Rio)

Vale de Cambra: 32 (Santana) 48 (Rio)

Paiva: 67 (Santana) 95 (Rio)

Oaz: 66 (Santana) 162 (Rio)

Feira: 369 (Santana) 480 (Rio)

Ovar: 60 (Santana) 409 (Rio)

Espinho: 142 (Santana) 110 (Rio)

Murtosa: 16 (Santana) 32 (Rio)

Aveiro: 157 (Santana) 386 (Rio)

Vagos: 207 (Santana) 138 (Rio)

Águeda: 26 (Santana) 82 (Rio)

Anadia: 204 (Santana) 170 (Rio)