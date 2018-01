Rui Rio é o novo presidente do PSD

Ex-presidente da Câmara do Porto venceu em três das quatro maiores distritais. Santana Lopes já ligou a Rui Rio a felicitá-lo.

Rui Rio é o sucessor de Pedro Passos Coelho na liderança do Partido Social Democrata. O ex-presidente da Câmara do Porto venceu em três das quatro maiores distritais do PSD. A vitória em Braga, Aveiro e no Porto, significa que Pedro Santana Lopes fica fora da corrida mesmo que vença em Lisboa com uma diferença considerável.



Além disso, nos 18 concelhos do distrito do Porto, Rio só terá perdido para Santana Lopes em Valongo e Trofa.



Pedro Santana Lopes venceu na distrital de Lisboa, com uma diferença de quase 800 votos (3046 para 2286), sendo venceu também na concelhia da capital portuguesa (1124 contra 1070 de Rui Rio).



O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia já felicitou por telefone o seu adversário pela vitória nas eleições directas do partido, informou a candidatura.



Numa altura em que faltam apurar ainda 11 das 325 secções de voto, os dados provisórios indicam que Rui Rio conquistou 22611 votos (54,37%), enquanto que Santana Lopes contabilizou 18974 (45,63%).