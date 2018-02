Rui Rio convida Santana Lopes para conselho nacional

Rui Rio decidiu convidar Pedro Santana Lopes para cabeça de lista oficial para Conselho Nacional do PSD, dois dias antes do congresso no partido, que se realiza no próximo fim-de-semana, avança o Expresso.



Pedro Santana Lopes, que antes das eleições no partido garantiu que convidaria Rui Rio se ganhasse, aceitou. Já em 2010, quando Pedro Passos Coelho foi eleito presidente do PSD, convidou o adversário, Paulo Rangel.