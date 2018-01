Rui Rio já fez o seu discurso de vitória, no Porto, depois de saber que será o sucessor de Pedro Passos Coelho na liderança do PSD. Depois dos agradecimentos, e de uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão, o antigo autarca do Porto começou por prometer mostrar "o ADN do PSD". "Quando em Maio de 1974, Francisco Sá Carneiro fundou o PPD, acompanhado por um notável [conjunto] de personalidades, fizeram-no com um propósito: proporcionar à recém-nascida a organização de uma força político-partidária onde a maioria dos portugueses pudesse ver interpretada os seus ideais. Este é o ADN do PSD".



"Esta é a verdadeira matriz do PSD, a bússola que sempre me orientou", acrescentou.



Sobre os objectivos do partido, Rui Rio esclareceu que "a partir de Fevereiro" vai iniciar-se a "construção de uma alternativa de governo à actual frente de esquerda que se formou no Parlamento". "Uma alternativa capaz de dar a Portugal uma governação mais firme, mais corajosa capaz de enfrentar os grandes problemas estruturais com que há muito o país se confronta", disse.



"O actual governo terá na nova liderança do PSD, uma posição firme e atenta, mas nunca demagogia populista, e nunca contra o interesse nacional", acrescentou Rui Rio, deixando ainda uma mensagem a Marcelo Rebelo de Sousa: "o Presidente da República terá no PSD a lealdade dos princípios éticos" e a "colaboração institucional que o País e o regime necessitam".



"Só conseguiremos um futuro melhor se formos capaz de construir uma sociedade mais justa e mais solidária", concluiu Rio.



O ex-presidente da Câmara do Porto foi eleito com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido. Rui Rio será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.

O anúncio dos resultados provisórios foi feito na sede do PSD, em Lisboa, por Jorge Pracana, membro do Conselho de Jurisdição Nacional do partido. Rui Rio, com 22.611 votos e 54,37%, ganhou com uma vantagem de 3.637 votos sobre Pedro Santana Lopes, que recolheu 18.974 (45,63%).



Dos 70.692 militantes com quotas em dia, votaram 42.254, o que corresponde a uma taxa de participação de 59,77%. Registaram-se 440 votos em branco e 229 votos nulos.



Das 325 secções do PSD envolvidas nas eleições directas, falta ainda apurar o resultado em 11.



Com Lusa