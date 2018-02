Esta sexta-feira, em comunicado, o presidente do Benfica garantiu em comunicado não ter praticado qualquer acto ilícito.



O Conselho Superior de Magistratura decidiu suspender preventivamente e com efeitos imediatos os juízes Rui Rangel e Fátima Galante, arguidos na Operação Lex.Após a audição dos membros do conselho, foi determinado "por despacho de hoje do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, suspender preventivamente os mencionados juízes desembargadores arguidos, com execução imediata, por imperativo de relevante interesse público". Este despacho será submetido ao plenário na próxima terça-feira para ratificação.A CSM tomou decisão por considerar que houve "muito grave, dolosa e reiterada violação dos direitos profissionais dos juízes desembargadores", segundo o comunicado do CSM.A operação Lex, que tem pelo menos 12 arguidos, dos quais cinco estão detidos, está relacionada com branqueamento de capitais, fraude fiscal, tráfico de influências e corrupção/recebimento indevido de vantagens. Entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, Rita Figueira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares e o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues. Os interrogatórios judiciais dos cinco detidos começaram na quarta-feira ao início da noite no Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo corre termos dado que envolve dois juízes desembargadores, e é dirigido pelo juiz conselheiro Pires da Graça.Na operação, desencadeada na terça-feira, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.

"Afirmo, de forma peremptória, que estou de consciência totalmente tranquila. Não pratiquei qualquer ilícito que me possa ser imputado. É, aliás, com enorme estupefacção que vejo o meu nome associado a este processo", escreveu Luís Filipe Vieira.



"Nunca, ao longo dos meus sucessivos mandatos como dirigente e Presidente do Sport Lisboa e Benfica, confundi ou misturei a minha vida pessoal e profissional com a instituição Sport Lisboa e Benfica", rematou o responsável máximo dos "encarnados".