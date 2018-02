A empresa de rádio e televisão pública diz que deve ter uma "gestão orientada para os objectivos do serviço público".

A RTP deve "desenvolver uma estratégia centrada na qualidade dos conteúdos a que os cidadãos têm acesso e na relação com a sociedade e o mundo", considera o Conselho Geral Independente (CGI) nas Linhas de Orientação Estratégica 2018-2020.



De acordo com o documento, que servirá de base ao Plano Estratégico que será desenhado pela nova administração da RTP, a empresa de rádio e televisão pública deve ter uma "gestão orientada para os objectivos do serviço público", "próxima dos cidadãos e aberta à sociedade e ao mundo", que "defende o rigor informativo e o pluralismo", que "promove conteúdos de qualidade e inovadores" e que "aposta nas novas plataformas digitais".



De acordo com o CGI, "a RTP, enquanto serviço público, tem de contribuir activamente para a formação cultural e cívica dos portugueses e para a construção de uma sociedade livre, pluralista e democrática" e "tem que induzir mudança pelo que faz e pelo modo como faz".