Jovem de 22 anos foi ferido com arma branca e teve que ser operado de urgência no hospital de Santa Maria.

Uma rixa à porta de um estabelecimento de diversão nocturna em Odivelas casou três feridos graves, um deles em estado grave. Segundo o Correio da Manhã, este jovem de 22 anos foi submetido a uma cirurgia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Foi para esta instituição de saúde que foram conduzidos os outros dois feridos.



Ao mesmo jornal, fonte da PSP revelou que os problemas terão começado no seio de um grupo e confusão levou ao recurso a armas brancas. As autoridades foram chamadas à rua Jorge de Sena cerca das 05h00.



Até ao momento, adianta o CM, não foram efectuadas quaisquer detenções relacionadas com este caso, sendo que o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.