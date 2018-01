Retomada circulação ferroviária no sentido norte-sul em Vila Franca de Xira

A circulação ferroviária no sentido norte-sul em Vila Franca de Xira, interrompida desde o início da tarde de hoje devido a um atropelamento mortal de um homem numa passagem de nível, foi retomada pouco depois das 16h00.De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, a linha do Norte está aberta nos dois sentidos, após a operação de remoção do corpo do homem, atingido mortalemente às 14h23, na passagem de nível de acesso ao cais de Vila Franca de Xira.O CDOS não tem mais elementos sobre o atropelamento à passagem de uma composição, referindo apenas que a vítima é do sexo masculino, sem indicar a idade.