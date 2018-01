Ainda não foram apuradas as causas do incêndio que ontem à noite destruíram a Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha e provocaram a morte a oito pessoas e ferimentos a 38.

Mas começam a ser identificadas as vítimas que no pânico gerado pelas labaredas, ficaram encurraladas dentro da associação e acabaram por morrer.

O diário avança com outro nome: Anselmo Abreu, também residente em Vila Nova da Rainha.

Entre as vítimas encontra-se Maria Máxima da Silva, de 52 anos, natural de Lisboa e residente na Vila Nova da Rainha. A sua morte foi confirmada pela filha através do Facebook, avança o Correio de Manhã.

Vítor Coimbra, dono de uma pastelaria em Molelos, também se encontrava no torneio de cartas que se desenrolava na associação durante o sinistro e não terá conseguido escapar.

Bernardo Antunes, de 52 anos, residente em Lobão da Beira, é outra das vítimas mortais.

Confirmada está morte de um delegado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Vítor Lopes. A instituição apresentou as condolências à família do antigo secretário-geral da Associação de Futebol de Coimbra de 6 anos. "Acarinhado, respeitado e admirado pelos colegas que com ele provaram na AF Coimbra e na FPF, deixa boas memórias também em várias gerações de futebolistas nacionais, pois esteve na organização de muitas competições interassociações de futebol", escreveu a federação no seu site.

Estão por identificar mais duas pessoas residentes em Muna, Santiago de Besteiros e de São Joaninho, Santa Comba Dão.

Dos 38 feridos, pelo menos quatro, estão em estado crítico e correm risco de vida, informou o presidente do Centro Hospitalar Viseu-Tondela, Cílio Correia.

Treze pessoas estão internadas no Hospital de São Teotónio, em Viseu, duas das quais encontram-se na unidade de cuidados intensivos. Outras 16 foram transferidas para várias unidades de queimados do país: cinco para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, três para o Hospital São João, no Porto e dois para o Hospital Santo António e um para o Hospital da Prelada, também no Porto.

Para Lisboa foram encaminhados dois feridos para o Hospital de Santa Maria outros dois para o São Francisco Xavier e um rapaz, menor de idade, para o Hospital Dona Estefânia.