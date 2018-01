Treze pessoas foram assistidas no local pelos bombeiros. Chamas obrigaram à retirada dos cerca de 100 moradores do prédio e destruíram quatro carros.

Quatro pessoas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, na sequência de um incêndio de uma garagem num prédio em Valongo, que levou à retirada dos cerca de 100 moradores. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários locais, Bruno Fonseca, 13 pessoas foram assistidas no local. No hospital, foram assistidos três casos de inalação de fumo e uma queda.



O comandante acrescentou que o incêndio, que começou pelas 07h50, apenas "afetou a garagem" do imóvel, tendo destruído quatro viaturas e afectado "cerca de 20".



Segundo Bruno Fonseca, pelas 10h40 os bombeiros estavam em fase "de remoção de fumos da garagem", que fica num prédio de cinco andares.



No combate às chamas, estiveram envolvidas 19 viaturas e 55 operacionais de seis corporações de bombeiros.



À agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto afirmou que o alerta foi dado às 07h50 e que às 09h15 o fogo já estava "dominado".