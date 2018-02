O líder parlamentar do PS, Carlos César, acusou hoje a oposição de ter "horror ao sucesso do Governo", como o crescimento de 2,7% em 2017

No dia em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou que o crescimento económico em Portugal foi de 2,7% no ano passado, César aproveitou o debate quinzenal, no parlamento, para fazer um duro ataque aos partidos da oposição, PSD e CDS.



"São esses bons resultados que a oposição faz por não reconhecer e nestes debates faz por não debater. Este debate, mais uma vez, demonstrou que a oposição tem horror ao sucesso do Governo. E trata esse sucesso como se ele não fosse o sucesso do país", afirmou no debate.



O líder parlamentar e presidente do PS recordou que Portugal está a viver o "crescimento mais sustentável da década", a crescer "mais do que média da zona euro" e lembrou que está, de novo, em convergência com a União Europeia, "17 anos depois".



E sublinhou que foi com este governo do PS, "apoiado pelos partidos à sua esquerda", que subiram os índices de confiança dos empresários na economia portuguesa.