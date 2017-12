pub

A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, Setúbal, vai interromper a produção a partir desta terça-feira e até sexta-feira "devido à quebra no fornecimento de peças", segundo anunciou a empresa. A fábrica de automóveis de Palmela deverá retomar o ritmo normal de produção no turno da manhã do dia 2 de Janeiro de 2018.

A interrupção da produção ocorre num período conturbado da Autoeuropa devido à definição de horários para assegurar a produção do novo modelo T-Roc, depois de os trabalhadores da empresa terem aprovado na passada quarta-feira, nos plenários realizados, uma proposta para uma greve de dois dias, em 2 e 3 de Fevereiro, disse o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves.

Segundo Fernando Gonçalves, durante os plenários foi também apresentado um caderno reivindicativo da CT, que será, posteriormente, apresentado à administração da Autoeuropa, mas que "ainda não é um documento fechado" porque vai ser submetido a discussão durante o mês de Janeiro.

"É um documento de 24 pontos que incluiu várias matérias, como prémios por objectivos, progressão nas carreiras, seguro de saúde, apoio escolar, bem como uma proposta de aumentos salariais de 6,5% em 2018", disse.

O novo horário imposto pela administração para vigorar de Fevereiro a Julho de 2018 inclui a obrigatoriedade do trabalho ao sábado, para cumprir o objectivo de produzir 240 mil veículos T-Roc na fábrica de Palmela em 2018.