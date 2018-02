O PCP abre hoje o debate quinzenal com o primeiro-ministro António Costa com perguntas sobre os direitos dos trabalhadores. Mas as atenções vão estar viradas para o novo presidente da bancada do PSD, Fernando Negrão, que se estreia à frente de um grupo parlamentar dividido, após uma eleição que ganhou com minoria de votos.

O PSD será o segundo partido a intervir no debate e a expectativa é grande, depois do afastamento de Hugo Soares pelo novo presidente do partido, Rui Rio.

"O dr. Fernando Negrão, com a experiência que tem, tem toas as condições para ganhar o debate, como tem acontecido com o PSD até agora", disse Sérgio Azevedo, um dos deputados críticos do novo líder, ao Diário de Notícias.

Recorde-se que o ex-ministro e ex-director da Polícia Judiciária foi eleito líder parlamentar, na semana passada, com menos de 40% dos votos, correspondentes a 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos.

O resultado - o mais baixo dos últimos 16 anos – enfureceu Fernando Negrão que ainda assim considerou "ter condições" para liderar a bancada parlamentar do PSD.

O novo líder parlamentar também não agradou a parte dos deputados quando disse que não iria participar em duelos parlamentares com o primeiro-ministro.

"Tenciono ter sessões de trabalho com António Costa nos debates quinzenais", disse Fernando Negrão à RTP.

Por coincidência, hoje é também o último dia do ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que em Janeiro anunciou que deixaria o Parlamento no fim do mês de Fevereiro.