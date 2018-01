Marcelo Rebelo de Sousa já agendou uma audiência para 19 de Fevereiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou por telefone o vencedor das eleições diretas do PSD, Rui Rio, estando já agendada uma audiência em Belém para 19 de Fevereiro, logo após o congresso do partido.



Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "felicitou por telefone o novo líder eleito do PSD, Rui Rio", que venceu as eleições directas sociais-democratas de sábado, derrotando Pedro Santana Lopes.



O Presidente da República, de acordo com a mesma curta nota, receberá Rui Rio "em audiência a 19 de Fevereiro, imediatamente após o congresso do partido". O congresso do PSD irá decorrer em Lisboa, entre 16 e 18 de Fevereiro.



O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi eleito, no sábado à noite, presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido.



Rui Rio será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.



No seu discurso de vitória, Rui Rio afirmou que seguirá o legado deixado por Francisco Sá Carneiro e avisou que o atual Governo terá com a nova liderança do PSD uma "oposição firme e atenta", mas "não demagógica ou populista".



Pedro Santana Lopes assumiu a responsabilidade pelos resultados nas eleições directas para a liderança do PSD, mas disse estar de consciência tranquila e assegurou que vai continuar no combate político.