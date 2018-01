A antiga governante rejeita responsabilidades dos grandes incêndios de 2017 que fizeram 111 mortos. Contudo, levará essa tragédia "para a cova".

Os grandes incêndios que assolaram Portugal em Junho e Outubro fizeram pelo menos 111 mortos. Ambos aconteceram durante o mandato da ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que se diz, em entrevista à revista Notícias Magazine, estar "tranquila, dentro das circunstâncias".



Rejeitando responsabilidades que, de uma forma directa ou indirecta, lhe foram apontadas, Urbano de Sousa sublinha que a maior frustração foi "não ter tido capacidade para evitar as tragédias dos fogos". "Passei, com a terrível tragédia dos incêndios, pelos momentos mais difíceis da minha vida. Que serão para sempre extremamente duros, que irão acompanhar-me para o resto da vida, que levarei para a cova", lamenta a ex-governante. "É algo que me acompanhará a vida inteira", acrescenta.



Recorde-se que, após a primeira sequência de incêndios em Junho, na zona de Pedrógão Grande, Constança Urbano de Sousa foi alvo de duras críticas. "Magoou-me que algumas pessoas, que tinha por sérias e inteligentes, tivessem embarcado na espiral de acusações fáceis, reduzindo todas as tragédias, fruto de uma série de factores e de desinvestimentos de décadas, à minha competência ou falta dela", admite a ex-ministra.



A antiga governante considera que, "se tivesse sido um homem a passar pelas mesmas circunstâncias, talvez tivesse merecido mais respeito". Contudo, diz que "provavelmente" não voltaria a dizer determinadas declarações, nomeadamente "aquela em que se refere às férias". Na altura dos incêndios, a socialista disse que a demissão "seria o caminho mais fácil" porque "ia ter as férias que não" teve.



"Aquele momento foi aquele momento. E, como não sou calculista, nem gostaria de ser, não fiz nem faço nada a pensar no soundbyte ou para o momentinho televisivo", sublinha, recordando aquele momento. "Não estava a trabalhar para a imprensa mas para o meu país. Trabalho para as pessoas", conclui.