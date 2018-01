Seis alegados membros da National Action, grupo neonazi ilegal no Reino Unido, foram detidos no início deste ano pela brigada antiterrorista da polícia das West Midlands, em Banbury, no Reino Unido. Entre os suspeitos, indiciados de preparação e incentivo de actos terroristas, nos termos da secção 41 da Lei do Terrorismo de 2000, está uma portuguesa de 28 anos.Segundo a BBC, estava a portuguesa Cláudia Patatas estava entre os detidos. Fotógrafa de profissão, especializada em casamentos e retratos de família, Patatas declarou-se não culpada, à semelhança dos outros suspeitos, resultando num inquérito conduzido pela unidade de contraterrorismo de West Midland.O Expresso apurou que a portuguesa "não tem cadastro em Portugal e nem sequer está referenciada por actividades próximas da estrema-direita". A imprensa britânica diz ainda que Patatas começou a chorar em tribunal, após ouvir as acusações.Contudo, apura ainda a imprensa local, o MP britânico tem a certeza que os suspeitos estiveram envolvidos em actividades extremistas até Setembro de 2017.Entre os suspeitos, também estava Adam Thomas, de 21 anos, com quem Cláudia Patatas namorava e partilhava casa em Waltham Gardens, Banbury, Oxfordshire.Adam Thomas negou ter em posse um livro de conteúdo anarquista, que continha dicas para a preparação de actos de terroristas. Os outros suspeitos são Nathan Pryke, 26 anos; Darren Fletcher, 28; Daniel Bogunovic, 26, e Joel Wilmore, 24 anos.Os suspeitos serão presentes ao Tribunal Central Criminal no próximo dia 19.