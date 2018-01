Portugal acolhe cimeira com Costa, Macron e Rajoy

Encontro será consagrado às interligações eléctricas.

Os sete países do sul da União Europeia, que celebraram esta quarta-feira em Roma a sua quarta cimeira, voltarão a encontrar-se em Chipre, enquanto Portugal acolherá uma nova cimeira tripartida com Espanha e França, consagrada às interligações eléctricas.



Na conferência de imprensa conjunta dos chefes de Estado e de Governo de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre e Malta, e depois de ser anunciado que o próximo encontro terá lugar, "o mais tardar em Março", em Chipre, o Presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou que também se encontrará com os chefes de Governo português e espanhol.



Na sua primeira participação numa cimeira dos países do sul, Macron defendeu "o formato muito coerente" deste grupo de sete Estados-membros e sublinhou que o mesmo "não é um formato concorrente de outros, mas complementar", e comentou que, em breve, haverá também uma outra reunião num formato a três.



"Teremos dentro de algumas semanas um encontro num outro formato, com António Costa e Mariano Rajoy sobre a questão das interligações eléctricas", disse.



Em Julho passado, por ocasião de um almoço de trabalho de António Costa com o então recém-eleito Presidente francês, no Palácio do Eliseu, em Paris, ambos já tinham anunciado que Macron se deslocaria no início de 2018 a Portugal para participar numa cimeira sobre interligações, depois daquela celebrada em Madrid em 2015.



Por seu turno, na sua intervenção, o primeiro-ministro António Costa comentou que este grupo de sete países do sul constituem um "conjunto de países que se reúnem pelas suas afinidades, não para dividir a UE, mas para ajudar a fortalecer a UE".



"Estou certo que juntos vamos ajudar a ter uma UE mais unida, mais democrática e mais próxima dos cidadãos", disse.