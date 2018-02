Não é possível entrar no Portal da Transparência Municipal. Um alerta surge para quem tenta entrar: "Os atacantes poderão estar a tentar roubar as suas informações de www.portalmunicipal.gov.pt (por exemplo, palavras-passe, mensagens ou cartões de crédito)".Segundo o Expresso, o site poderá estar a ser alvo de um ciberataque para roubar informação. "Normalmente, o site www.portalmunicipal.gov.pt utiliza a encriptação para proteger as suas informações. Quando o Google Chrome tentou estabelecer ligação a www.portalmunicipal.gov.pt desta vez, o Website devolveu credenciais invulgares e incorrectas. Isto pode acontecer quando um utilizador mal intencionado tenta simular ser www.portalmunicipal.gov.pt ou quando um ecrã de início de sessão Wi-Fi interrompe a ligação. As suas informações continuam seguras porque o Google Chrome interrompeu a ligação antes de qualquer troca de dados", lê-se numa mensagem a quem tenta aceder ao site via Chrome.O portal gerido pelo Estado apresenta informação aos cidadãos sobre os serviços de administração pública dos 308 municípios portugueses. Naquele portal, que existe para contribuir para "um exercício de transparência", é possível aceder a receitas, despesas municipais, endividamentos, contratação pública, resultados de eleições locais e até serviços públicos como a água dos municípios.